إفطار مليون صائم.. «صناع الخير» تصل إلى القرى الأشد احتياجا بالأقصر

جدة - نرمين السيد - نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية فى الوصول بمبادرة "إفطار مليون صائم " إلى القرى الأشد احتياجا بمراكز محافظة الأقصر المختلفة بعدما جابت محافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط والوادى الجديد والبحر الأحمر والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا.





وبدأت "صناع الخير" فى تنفيذ قافلة مساعدات موسعة شملت توزيع ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد إحتياج بالقرى المستهدفة بالأقصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ورعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.



وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن عدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر ومنهم السيد صبرى عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ومحمد حسين وكيل المديرية، استقبلوا قافلة مبادرة "إفطار مليون صائم " بمدينة الأقصر وأثنوا على ما تقدمه صناع الخير من جهود لدعم غير القادرين فى أنحاء المحافظة.



وأشار عبدالجليل إلى أن قافلة مبادرة "إفطار مليون صائم " الموسعة لمحافظة الأقصر جابت قرى "البعيرات والقرنة الجديدة والطارف والغربى قمولة والضبعية مركز القرنة والشغب والحميدات شرق والدير والعضايمة والشيخ فضيل واصفون ووابورات المطاعنة والقيساوية والشيخ احود مركز اسنا وأرمنت الحيط وأرمنت الوابورات بمركز أرمنت"، وأن كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها تشمل الواحدة منها 16 كيلو من المواد الغذائية الهامة ومنها "الأرز والسكر والزيت والسمن والبقوليات والشاى والمكرونة".



يذكر أن مبادرة "إفطار مليون صائم" بدأت عملها مع بداية العام وستستمر حتى نهاية العام وتستهدف إهداء 200 ألف أسرة على مستوى الجمهورية 200 ألف كرتونة مواد غذائية وأن المبادرة تأتى ضمن سلسلة الأنشطة الإنسانية الخيرية التى تنفذها صناع الخير بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأشد إحتياج فى محافظات مصر المختلفة وفى التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بالمحافظات الحدودية وأن صناع الخير أعدت خطة طموحة للوصول الى الأسر الأكثر استحقاقا من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التى كونتها من مواقع أنشطتها الإنسانية السابقة فى معظم القرى المصرية والتجمعات فى المحافظات الحدودية وبالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات وبالتنسيق مع المحافظين وأن التوزيع يتم وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وأكدت عليه وزارة الصحة المصرية فيما يخص إجراءات التباعد حماية من فيروس كورونا.