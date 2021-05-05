محافظ بنى سويف يتابع التطبيق التجريبى لمنظومة البناء الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل فى المركز التكنولوجى لمركز ومدينة ناصر الذى يشهد التطبيق التجريبى لمنظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى بدأ تنفيذها تجريبيا أمس تمهيدا لتطبيقها على مستوى مراكز المحافظة، فى إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى وتيسيرا على المواطنين.





جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بنى سويف للتقرير الذى أعده على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وتضمن تفاصيل سير منظومة العمل والتيسيرات المقدمة للمواطنين وإقبالهم على المنظومة الجديدة، والإجراءات والخطوات التى يتبعها المواطن حتى حصوله على الترخيص، والتى يسبقها طلب الحصول على الصلاحية حسب الإجراءات الجديدة المُتبعة.

ووجه بضرورة المُتابعة المستمرة لسير المنظومة وإعداد تقرير تفصيلى يومى عن تفاصيل العمل، مشددا على تذليل أية عقبات تواجه العمل أولا بأول والتى تتطلب تدخل المحافظة يتم رفعها على الفور لاتخاذ اللازم حيالها، مع الالتزام بالخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيدا لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء، وتتابع ذلك اللجنة العليا التى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف.

واطمأن المحافظ على أنه تم نشر الاشتراطات الجديدة بمدينة ناصر، على أن يتم ذلك فى باقى المدن فى شهر يوليو القادم، مناقشا خطة التدريب الجارى تنفيذها خلال فترة التطبيق التجريبى، مشيرا إلى أن كل مركز تم تدريبه يقوم بتدريب باقى المراكز، بحيث تكون جميع المراكز جاهزة بحلول أول شهر يوليو القادم، بالتنسيق مع وزارة التخطيط ، فضلا عن الالتزام بالدليل النهائى للاشتراطات البنائية.

وأكد على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر أن المنظومة تعمل بيسر وسلاسة، وأن المواطنين الذين يتقدمون للحصول على التراخيص لديهم حاليا المعرفة التامة بكل الإجراءات وخطوات الحصول على رخصة بناء حسب الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل وفق منظومة تيسيرات منفذة وجه بها المحافظ، وحسب دورة إجراءات لإنهاء التراخيص تم إعدادها مُسبقا وفقا لخط سير عملية للحصول على الخدمة بداية من الحصول على بيان الصلاحية وحتى الحصول على ترخيص البناء.