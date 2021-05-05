عاجل.. التعليم تعلن ضوابط إنهاء الترم الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى 2020 - 2021 لجميع الصفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام، فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب.





وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، أن امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع تعقد من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.



وأشار البيان إلى أنه يؤخذ فى الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريرى لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل "بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى" أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل "بالنسبة للمرحلة الثانوية" ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50 % من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد.



وفى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.



وتقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 "شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى" إذ سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادى بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.



ويتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.