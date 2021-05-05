الفيروس المتحور والوضع الوبائى.. وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذلك قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.





وأكد مدبولى تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعبًا، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعبًا، نظرًا للموجة الحادة لجائحة كورونا التى تتعرض لها الهند حاليًا، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل فى كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً فى شهر مايو الجارى، كما يتم التوسع فى مراكز تلقى اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التى تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.. إذ تناولت الوزيرة بالشرح الوضع الوبائى فى الهند، وطفرات الفيروس المتحور بها، كما استعرضت المساعدات التى تقدمها مصر للهند لمواجهة هذا الفيروس.

وأشارت وزيرة الصحة إلى حملات التوعية الصحية التى تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال الاسبوعين الماضيين، موضحة أن الوزارة قامت بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهى، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم على زيارة مراكز اللقاح، واتباع الاجراءات الوقائية حتى بعد تلقى اللقاح، فضلاً عن تشجيع مرضى الغسيل الكلوى فى العيادات الخارجية ودور المسنين لتلقى اللقاح، وكذا تعريف المواطنين بخدمات الصحة العامة المقدمة من قبل الوزارة، منوهة إلى أنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح امام مكاتب البريد.

من جانب آخر، استعرضت وزيرة الصحة نسبة الإشغال الحالى فى أسرة الداخلى بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعى، وموقف توافر الأكسجين، موضحة أنه تم تشكيل لجان داخلية بمديريات الشئون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين، ووضع ومتابعة وتدشين خطط السلامة المهنية بمستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر داخل المحافظة، هذا بجانب اللجان المشتركة التى تم تشكيلها فى هذا الصدد من قبل المحافظة بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والجهات المختصة، كما استعرضت الوزيرة بيانًا بالأجهزة التى تم توفيرها للمحافظات والتى تضمنت مركزات الاكسجين، وماكينات الغسيل الكلوى، وأجهزة تنفس، وأسطوانات أكسجين، وأجهزة صدمات، وأسرة رعاية وغيرها من المستلزمات الطبية.

وتناولت وزيرة الصحة الموقف الحالى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الواردة من "كوفاكس" فإنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة فى خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجارى، إلى جانب لقاح "سينو فارم"، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجارى أيضاَ، هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك"، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفى لتصنيع 2 مليون جرعة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة فى التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين، من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة، منوهة كذلك إلى اعداد من تلقوا اللقاح من المواطنين المصريين العاملين بمختلف القطاعات فى عدد من المحافظات، ومن بينهم العاملون فى القطاع السياحى.

وحول الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة استعدادًا لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، أوضحت الوزيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحى فى كل من مطار شرم الدولى، وميناء شرم البحرى، وميناء نويبع البحرى، ومنفذ طابا البرى، وتوفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتاكد من كفايتها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أى شخص الا بتحليل "PCR"، وفى حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التى تم اجراؤها عند الوصول بلغت 32.764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التى تم إجراؤها عند السفر 93.066 مسحة.

كما أشارت الوزيرة إلى ما يتم فى إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشات السياحية، هذا إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التى تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها على تلك الاعمال لمجابهة فيروس كورونا، منذ من شهر يونيو 2020، وكذلك استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه اوالمؤكد اصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.

وعلى جانب آخر، عرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توريد القمح من جانب المزارعين، مؤكدًا أن موسم توريد القمح هذا العام مميز، إذ أن معدلات التوريد تزيد حالياً خاصة قبل عيد الفطر، وأنه تم حتى الأمس توريد 1.2 مليون طن قمح.