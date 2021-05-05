وقال النائب مصطفى سالم، إن اللجنة تعقد اجتماعها الأول والثانى يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الدخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنه المالية 2021 - 2022.
وأضاف سالم أن اللجنة ستناقش فى الاجتماعين الثالث والرابع مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار الى أن اللجنة ستستمع فى اجتماعها الخامس لمشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل لسنه 2022 - 2021، وتختتم اجتماعاتها بمناقشة موازنة وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موازنة التعليم العالى والأزهر على طاولة «خطة النواب» الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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