موازنة التعليم العالى والأزهر على طاولة «خطة النواب» الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمر فى عقد اجتماعاتها الخاصة بنظر الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل، إذ للجنة 6 اجتماعات.





وقال النائب مصطفى سالم، إن اللجنة تعقد اجتماعها الأول والثانى يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الدخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنه المالية 2021 - 2022.

وأضاف سالم أن اللجنة ستناقش فى الاجتماعين الثالث والرابع مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

وأشار الى أن اللجنة ستستمع فى اجتماعها الخامس لمشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل لسنه 2022 - 2021، وتختتم اجتماعاتها بمناقشة موازنة وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف.