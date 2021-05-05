إنفوجراف.. روضة السيدة 2 مشروع متكامل

جدة - نرمين السيد - أطلقت محافظة القاهرة مشروع "روضة السيدة 2" المجاور لمشروع تل العقارب "روضة السيدة 1".. بعد أن وقع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، عقدًا لتطوير منطقة الطيبى.





ويبرز "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، أهم الأرقام الخاصة بمشروع روضة السيدة 2، فى منطقة الطيبى بحى السيدة زينب. ومن أهم الأرقام التى أبرزها الإنفوجراف، أن التكلفة الإجمالية 500 مليون جنيه، لإنشاء مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال 18 شهرًا، ويتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 700 وحدة سكنية، و50 وحدة تجارية.. على مساحة المشروع 10,5 فدان.

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