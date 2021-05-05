تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. رفع تعليق سفر 3 فئات خارج السعودية...

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من 17 مايو الجاري ، وحددت 3 فئات مسموح لها بالسفر وهي : المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) كاملتين ، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما علي تطعيمهم بالجرعة الأولي بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

كما تشمل الفئات المتعافين من كورونا شريطة شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة ، ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلي المملكة لمدة 7 أيام ، والفحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام .

وألزمت المملكة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة ، وتطهير الأيدي بشكل مستمر ، ومراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلي الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع .