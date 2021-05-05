قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، إن المسائل المتعلقة بسد النهضة جدية للغاية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد كما هو الحال بالنسبة للسودان توضيح مدى جدية المسألة أمام المجتمع الدولي.
وأضاف رئيس حكومة السودان في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن المسألة مقيدة زمنيًا ومتصلة بالسلامة والأمن للملايين من شعبينا في مصر والسودان، وأعتقد أننا نرغب من بقية العالم فهم مدى جدية الوضع.
وبرأيه عن إمكانية التوصل لحل للأزمة، قال: المسائل المتعلقة بهذا الشأن أحادية ويمكننا بسهولة حلها بغضون أسابيع ، وأيضا أرغب برؤية الحل عبر المجتمع الدولى.
وبالحديث عن تغير الموقف السودانى تجاه الأزمة، رد بقوله: السد له العديد من الفوائد للدول الثلاث شريطة التوصل لاتفاق ملزم، وبدون الاتفاق سنكون تحت رحمة إثيوبيا تفتحه اليوم وتغلقه غدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالله حمدوك: الرئيس السيسي يبرز جدية أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.