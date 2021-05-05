السفير المصري لدى الجمهورية اليمنية يلتقي رئيس مجلس الشورى اليمني

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، رئيس مجلس الشورى اليمني د.أحمد عبيد بن دغر، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك الجهود الجارية الساعية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.
وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من دعم اليمن في مختلف المجالات، وكذلك مساندتها للجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية على نحو يُنهي معاناة الشعب اليمني ويعيد الأمن والاستقرار لربوع اليمن.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى اليمني المواقف المصرية الداعمة لبلاده، موجهًا الشكر لمصر على التسهيلات التي تقدمها للشعب اليمني.
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