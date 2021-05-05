رضا عبد العال: موسيمانى وكارتيرون«معندهمش فكرة ونصابين كورة»

/629931/رضا-عبد-العال-موسيمانى-وكارتيرونمعندهمش-فكرة-ونصابين-كورة

وقال رضا عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :” فريق غزل المحلة استطاع ان يقدم مباراة كبيرة امام النادي الاهلي ومدير الفريق يتقاضى 130 الف جنيه بما يعادل راتب ثالث عنصر فى جهاز الاهلى”.

وأستكمل:”كارتيرون وباتشيكو الاثنين هربوا من نادي الزمالك، هل من المعقول ان يعودوا من جديد، وكماقولت موسيماني لا يعلم شئ في كرة القدم وكمان كارتيرون ، الاثنين مجرد نصابين فى الكورة ، فايلر مدرب رائع وكمان جونيس مدرب دجلة كان كويس لو مسك الاهلى او الزمالك مفيش بطولة هتعدى منه ".

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وتابع قائلاً:”" إذا وافق أحمد مجاهد علي تعيين حكام أجانب لمباراة القمة لازم يستقيل من منصبه مش عمل دكر وجاب حكام مصريين في الدور الأول، يبقى لازم حكام مصريين بردو، ومحمد عادل أنسب حكم لإدارة مباراة القمة ، قراراته افضل من امين عمر".

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

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وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.