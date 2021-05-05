/629937/عاجل-وفاة-الكابتن-مدحت-فقوسة-نجم-المصري-السابق

توفي مدحت فقوسه المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر العسكري الحاصل على بطولة العالم بالمغرب عام 1993- والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

و نعي نادي المصري فقيده الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء لجماهير النادي المصري العظيمة ولأسرة الفقيد الراحل وكافة عشاقه ومحبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وانا لله وانا اليه راجعون. مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان أمين الصندوق الأسبق «صور» تدهورت الحالة الصحية لنجم الأهلي السابق "مدحت فقوسة"، حيث تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، وهو يعاني الاماً شديدة من تصلب الشرايين ومرض السرطان.

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