تضامن النواب: الزيادة السكانية منذ ٢٠١١ حتى الآن "غير طبيعية" «صور»

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أكد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الاربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الاذرع القوية للمجلس بالمحافظات.

رئيس تضامن النواب: الزيادة السكانية الحاصلة غير طبيعية

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم “غير طبيعية” فهي مجموع سكان 3 دول عربية لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل عبء علي كافة الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.

رئيس تضامن النواب: 5 مليون طالب يلتحق بالتعليم سنويًا

وأضاف رئيس تضامن النواب، عبدالهادي القصبي، أنه يلتحق سنويا نحو 5 مليون تلميذ بالتعليم سنويا، و يحتاجون 1000فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: " ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد".

من جانبه طالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب بسرعة انعقاد المجلس القومي للسكان الذي لم يجتمع منذ 2019 وكذا اللجنة التنفيذية، مشددا علي أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا : " تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة".

وشدد عبد القوي علي أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثله في 27 مكتب له علي مستوي المحافظات، مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.