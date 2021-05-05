وزير الري: مصر من أكثر البلاد جفافًا.. والفجوة المائية تبلغ نقص 90%

/629939/وزير-الري-مصر-من-أكثر-البلاد-جفافا-والفجوة-المائية-تبلغ-نقص-90

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر من أكثر بلاد العالم جفافًا، محذرًا من ما تفعله إثيوبيا من تصريحات أحادية.

وأوضح الوزير، في الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضي، والمنعقد تحت عنوان "سبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، أن الفجوة المائية تبلغ نقص 90% من موارد المياه المتجددة.

تحديات سد النهضة ونهر النيل

وأشار إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية على رأسها الإجراءات الإثيوبية فيما يخص سد النهضة.

التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه

وأوضح أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبًا على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.

مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية

وقال إن مصر تعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

فضلًا عن التأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12- 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.