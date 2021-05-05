الري تعلن تفاصيل اللجوء لتحلية مياه البحر لمجابهة الاحتياجات المائية مستقبلًا

/629942/الري-تعلن-تفاصيل-اللجوء-لتحلية-مياه-البحر-لمجابهة-الاحتياجات-المائية-مستقبلا

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الري أن الأمر يأتي في ضوء المشروعات القومية التي تندرج تحت تنفيذ الحطة القومية للموارد المائية حتى ٢٠٣٧.

وأشار الوزير، إلى التوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية.

المشروعات الكبرى لاستخدام مياه الصرف الزراعي

كما أكد تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا، ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ١٠٠ محطة خلط وسيط.

سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري، فى الجلسة الافتتاحية الافتراضية لملتقى "حوار المناخ"، تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، الذي ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف".

ويشارك في فعالياته عدد من وزراء المياه، وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في العديد من الدول.

كما لفت إلى مواصلة أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

منع زراعات الأرز المخالفة

جاء ذلك لمنع زراعات الأرز المخالفة باعتبارها من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.

علقت وزارة الموارد المائية والري، على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام، بأنه يتم التوجه لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن اللجوء لتحلية مياه البحر يهدف لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة، نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.