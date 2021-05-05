/629946/تعرف-على-موعد-عودة-حمدي-فتحي-لاعب-الأهلي-تفاصيل

يخضع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي لأشعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لحسم موعد عودته النهائي قبل مباراة القمة أمام غريمه الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم10/5الأثنين.

ومن جانبه قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن حمدي فتحي شارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة غزل المحلة، ولكن بـ”جبيرة طبية»” خوفاً عليه من أي التحامات، وذلك لتجهيزه للمرحلة القادمة.

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وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية، بسبب إجرائه جراحة في ذراعه بعد إصابته مع المنتخب الوطني.

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس القادم.

خسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال موجوده في ظل السعي على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري.

موسم الاتحاد السكندري غير اي موسم تمام عن السابق، فالفريق يسير بخطى ثابتة ويتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المصري الرابع، وقد تعادل في الديربي السكندري في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة، الملعب الذي يعد قاهر لأندية الدوري الممتاز.

موعد المباراة

فيما يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأثنين 5/10.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن برصيده إلى النقطة 27 ، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

اخر خسارة تلقها الأهلي كانت أمام فريق سموحة بنتيجة 2/1، خسائر حققها الأهلي بعد الهزيمة الثانية هذا الموسم رفقة المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، نسردها لكم في السطور التالية.