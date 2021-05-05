سيد علي يُدعم «عبد الحفيظ» ويوجه رسائل هامة لـ «أحمد مجاهد»

/629947/سيد-علي-يدعم-عبد-الحفيظ-ويوجه-رسائل-هامة-لـ-أحمد-مجاهد

أكد الإعلامي سيد علي أن ناديي الأهلي والزمالك قدموا مباريات قوية هذا الأسبوع في بطولة الدوري المصري ولكن الحظ عاند الفريقان كثيرا ولم يحققوا الفوز.

وأضاف خلال برنامجة "حضرة المواطن" : تعجبت للغاية من موقف اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بعد قرار إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاتة الأخيرة عن أخطاء الحكام المتكررة".

وأكمل:"ماذا يريد أحمد مجاهد من النادي الأهلي ومنذ سيد عبد الحفيظ، فما يحدث هو تربص واضح أمام الجميع وهناك نيه لديهم بعدم الحديث عن أي أخطاء لأي طرف من المنطومة الرياضية".

وتابع:"اللجنة الثلاثية جاءت من أجل تسيير الأعمال وليس فعل الأزمات، فالأهلي والزمالك أكبر ناديين في المنطقة غير راضيين عن أداء أحمد مجاهد فماذا يريد من سيد عبد الحفيظ بعد الحديث عم الحقوق".

وأردف:"أدعم سيد عبد الحفيظ ضد تربص اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، فهو حصل خلال ولايتة كمدير للكرة بالأهلي على 10 دوري من أصل 11 وكأس مصر و3 دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية والوبر المصري والإفريقي، فهو تاريخ كبير وما يحدث خاطئ تماما".

حضرة المواطن

واختتم:"إذا كان يريد أحمد مجاهد عدم السماح لأي شخص يتحدث فيجلب كمامات من أجل عدم الحديث نهائيا لأرضاء أهوائة ومخططاتة".

سيد علي يهاجم أحمد مجاهد بسبب ضغط مباريات الأهلي

أكد الإعلامي سيد علي أن الأهلي استحق الفوز على النادي المصري وقدم لاعبو الفريق مباراة كبيرة رغم المجهود البدني الرهيب.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامجة "حضرة المواطن" :"الأهلي يتعرض لضغط رهيب في المباريات بسبب أي أسباب معلومة وأن ما يحدث في جدول ترتيب المباريات لا يحدث في أي دولة نهائيا، ويجب الوضع في الإعتبار أن الأهلي يمثل مصر في بطولة إفريقيا”.

وتابع قائلاً:" أتشرف بتشجيعي للنادي الأهلي وأرى أن اللاعبين لم يقدموا مباراة جيدة أمام المصري بسبب الضغط البدني وتعب اللاعبين، ولا أفهم ما يفعلة أحمد مجاهد في عناد الأهلي وضغط المباريات بطريقة صعبة".

وأضاف:"الأهلي سيذهب للمحلة في نهاية الأسبوع ثم اللعب أمام الجونة ويسافر الإسكندرية بعد ذلك، فكيف يعقل أن يتم مرور هذا الأمر بشكل طبيعي، وأن معظم لاعبو الفريق تعرضوا لإصابات عضلية بسبب ضغط المباريات".

واختتم حديثة قائلاً:"الأهلي يمثل مصر في بطولة إدارة ويجب دفع الضرر لأنه مقدم على جلب المصلحة، ويجب النظر في ترتيب جدول مباريات الأهلي جيدا".