صور.. غلق 9 منشآت فى الإسكندرية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

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جدة - نرمين السيد - وقال خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، إنه تم إغلاق 9 منشآت، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 22 ألف جنيه، لعدم التزامها بإجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وأضاف سكرتير عام مساعد المحافظة، أن الحملة شملت إعدام لحوم مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص، بالإضافة إلى ضبط 38 حالة إشغال والتحفظ على كمية من الشيش.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار الحملات على المقاهي والمطاعم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم غلق المحال المخالفة فورًا، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وطالب المحافظ المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين.
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