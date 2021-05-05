الأنبا مارتيروس ينعى كاهن كنيسة العذراء مريم بمدينة النور

جدة - نرمين السيد -

وقال الأنبا مارتيروس، فى بيان له، "نقدم التعزيات لحضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى أمد الرب حياته ونقدم التعزيات أيضًا للآباء الكهنة إخوته ولشعب الكنيسة ومحبيه وللأسرة الكريمة الرب ينيح نفسه فى فردوس النعيم مواضع القديسين والأبرار منضمًا لأربعة والعشرون قسيسًا أمام عرش النعمه يرفعون الصلوات من أجلنا".

وأضاف: "لقد كرس هذا الأب حياته بجملتها للخدمة الكنسية، إذ ولد فى 16 يونية سنة 1957م بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وفى صدر شبابه إلتحق للدراسة بالكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء المحرق سنة 1977م، وبعد أن قضى أربعة سنوات الدراسة، فضل أن يكرس نفسه لخدمة النفوس كشماس مكرس، ثم إنتقل مع أفراد أسرته للسكن فى منطقة شبرا مصر، وخدم فى كنائسها على الأخص كنيسة مارمرقس شبرا والقديسة دميانة بأرض أيوب".

وتابع: "رسم كاهنًا بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة النور الزاوية الحمراء، وإستطاع أن يعيد بناء الكنيسة بالكامل بأجمل الصور والأيقونات ومبنى آخر للخدمات، وظل يخدم أولاده مكرسًا نفسه لهم طيلة مدة خدمته التى إمتدت إلى أكثر من 35 عامًا، تميز بالتواضع والوداعة وحسن التعامل مع الجميع وتعليم أبنائه وتشجيع الجميع وحب التعمير والالتزام الشديد بواجباته الطقسية، الرب ينيح روحه فى فردوس النعيم مواضع القديسين والأبرار وعزاءا للجميع".