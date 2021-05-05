عاجل.. إقامة صلاة عيد الفطر فى المساجد الكبرى فقط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء وافقت، اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة.





وأوضح جمعة، فى بيان له، أن الصلاة ستقام بذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة. وأكد عدم السماح بإقامتها بأى ساحات غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

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