مصر أرض الصالحين.. حكاية ابن عطاء الله السكندرى مع التصوف

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، عن أحمد ابن عطاء الله السكندرى.





وأضاف جمعة، أن ابن عطاء الله السكندرى يقع مسجده بمنطقة الأباجية فى المقطم بالقاهرة، واسمه تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الجذامى، ووفد أجداده المنسوبون لقبيلة جذام إلى مصر بعد الفتح الإسلامى واستوطنوا الإسكندرية حيث ولد ابن عطاء الله حوالى سنة 658 هـ الموافق 1260 م ونشأ كجده لوالده الشيخ أبى محمد عبد الكريم بن عطاء الله، فَقيها بالعلوم الشرعية وتلقى منذ صباه العلوم الدينية والشرعية واللغوية.

وأوضح مفتى الجمهورية السابق أن الشيخ ابن عطاء الله كان فى أول حاله منكرا على أهل التصوف حتى أنه كان يقول: "من قال أن هنالك علما غير الذى بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل"، ثم صحب شيخه أبو العباس المرسى واستمع إليه بالإسكندرية حتى أعجب به إعجابا شديدا وأخذ عنه طريق الصوفية وأصبح من أوائل مريديه وصار يقول عن كلامه القديم: "كنت أضحك على نفسى فى هذا الكلام".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن ابن عطاء تدرج فى منازل العلم والمعرفة حتى تنبأ له الشيخ المرسى أبو العبَاس يوما فقال له: "الزم، فوالله لئن لزمت لتكونن مفتياً فى المذهبين" يقصد مذهب أهل الشريعة ومذهب أهل الحقيقة. ثم قال: "والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيا إلى الله وموصلاً إلى الله، والله ليكونن لك شأن عظيم".



ولفت جمعة إلى أن ترك ابن عطاء السكندرى، ترك كثير من الكتب القيمة وأبرزها "الحكم العطائية" وهى أهم ما كتبه وحظيت بقبول وانتشار كبير ولا يزال بعضها يُدرس فى بعض كُليات جامعة الأزهر، وأيضا كتب "التنوير فى إسقاط التدبير، أصول مقدمات الوصول، تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس، مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح فى ذكر الله الكريم الفتاح".

وذكر على جمعة أن ابن عطاء السكندرى اختلف مع الإمام ابن تيمية فى فهمه للسنة الشريفة ورفضه للتصوف، حتى أن ابن تيمية وبعد اختلافات كثيرة مع ابن عطاء السكندرى حول التصوف ومفهومه، كتب ابن تيمية مؤلفات عن التصوف بعدما اقتنع بما قاله السكندرى، ولكن بعد رحلة ودراسة دقيقة فى كتب العلم، فالشيخ السكندرى كان سببا فى تغيير نظرة الإمام ابن تيمية عن التصوف.