عاجل.. وزيرا الخارجية والرى يستقبلان المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكرى⁩ وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، اليوم الاربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.





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