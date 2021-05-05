خفض فاقد المياه بالقاهرة 10%.. و3.600 محضر خلسة خلال عام 

جدة - نرمين السيد - نجحت شركة مياه القاهرة الكبرى فى خفض نسبة فاقد المياه من 34% إلى 24% مقتربة من النسبة العالمية والتى تقدر 20% فى معظم الدول الأوروبية من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه ودعم المناطق التى تحتاج إلى زيادة ضغوط.





وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن 90% من فاقد المياه من خلال وصلات منزلية خلسة يقوم بها المواطنون، وفور اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، مشيرًا إلى أن تم تحرير أكثر من 3.600 محضر وصلات خلسة تقريبًا خلال عام وتم تركيب عدادات مياه للمخالفين.

أضاف أن الشركة نجحت فى خفض الفاقد من خلال تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق ومتابعة كميات المياه المنتجة والمستهلكة فعليًا من خلال قراءة العدادات وإصدار الفواتير وتحديد نسبة الفاقد والعمل عليها بشكل كامل لتحديد الأسباب الحقيقية والعمل على حلها لخفض نسبة الفاقد.

وأوضح أن نسبة فاقد المياه بلغت سنويًا 5 ملايين و500 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 6 ملايين جنيه تقريبًا.