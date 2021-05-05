الوزراء يوافق علي توفيق أوضاع ٨٢ كنيسة ومبني

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بتوفيق أوضاع ٢٣ كنيسة و٥٩ مبني باجمالي ٨٢ كنيسة ومبني والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

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