/629948/مشاورات-رسمية-بين-مصر-وتركيا--بلقاء-وزيري-خارجية-البلدين-اليوم

كشفت وزارة الخارجية المصرية، عن انطلاق المشاورات السياسية مع تركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو الجاري في القاهرة.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها، أنه ستعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا في هذه الفترة للتركيز على المحادثات الاستكشافية والخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات مع بين البلدين على الصعيد الثنائي والأقليمي.

تطبيع العلاقات بين البلدين

وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها، إن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

إنهاء سنوات القطيعة مع مصر

وشهدت الفترة الماضية تصريحات صدرت عن مسؤولين أتراك، أعربوا من خلالها رغبة بلادهم في التقارب وإنهاء سنوات القطيعة مع مصر.

كما وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مارس الماضي، مصر بأنها "قلب العالم العربي وعقله"، مؤكدًا استعداد بلاده فتح صفحة جديدة مع مصر. شروط مصر للتطبيع وعن مصر، اشترطت عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".

مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر

وفي منتصف أبريل أعلن، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن اجتماع تركي- مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بين الجانبين لتحديد الموعد.

وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.