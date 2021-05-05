/629956/منع-صلاة-العيد-بالساحات-واقتصار-إقامتها-على-المساجد

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

عدم السماح بأى إجازات أو راحات

وكانت وزارة الأوقاف عممت تبينهًا لها على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأى إجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة 14 مايو.

استمرار التفتيش على المساجد

وأكدت الوزارة استمرار التفتيش على المساجد، وانعقاد لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالوزارة بشكل دائم على مدار الساعة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك.

الالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة

كما شددت الوزارة على مديرى المديريات بتوجيه الأئمة باستمرار الالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر، مع أخذ علم جميع مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بذلك وسرعة موافاة رئيس القطاع الدينى بأية مخالفة .

تحذير من المشاركة فى صلاة التهجد بالمساجد

وحذرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى المساجد، من السماح أو المشاركة فى صلاة التهجد بالمساجد، مؤكدة أنها ستنهى خدمة أى إمام أو عامل تثبت مشاركته أو السماح بصلاة التهجد داخل المسجد، وناشدت المصلين بصلاة التهجد فى المنازل قائلة: "صلوا التهجد فى بيوتكم".