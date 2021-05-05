/629941/خاص-حكم-مباراة-غزل-المحلة-والأهلي-يكشف-حقيقة-إيقافه-فبركة

خاص لـ دوت الخليج..

مازالت ردود الأفعال مستمرة على أحداث مباراة غزل المحلة والأهلي ببطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدف نظيف أول أمس، وشهدت المباراة غضب شديد من جانب مسئولي الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية، وكان الحديث أولا عن حكم تقنية الفيديو سيد شعبان، وحكم المباراة الأساسي محمد معروف.

ونشرت بعض المواقع الرياضية أخبار تفيد بإيقاف حكم الفيديو سيد شعبان لمدة شهر، بجانب تحويلة للتحقيق بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال المباراة.

وتواصل موقع دوت الخليج مع الحكم سيد شعبان صاحب الواقعة، وأكد في تصريحات خاصة أن يضحك كثيرا من الأخبار التي تشير بإيقافة، مؤكدا أن لجنة الحكام لم تقرر إيقافة نهائيا خلال الفترة الماضية.

وأكمل: "لجنة الحكام لم تخطرني بقرار إيقافي ولا أعرف ما السبب وراء هذه الإشاعات وأنه من المفترض عدم إنتشار الأخبار إلا بطريقة صحيحة لأن هناك من يبني قرارات بأن قرار الإيقاف جاء بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة، وأرى أنه لم يكن هناك أي أخطاء في المباراة".

«غزل المحلة قاهر الكبار».. أسقط الأهلي والزمالك وبيراميدز في استاد الرعب

حقق فريق غزل المحلة الفوز علي النادي الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المحلة" ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز.

فريق غزل المحلة نتائج تاريخية بعدتفوقه على الفرق الكبرى في ملعبه وذلك بعد أن فاز على القطبين الأهلي والزمالك وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في هذا الملعب.

الأهلي وغزل المحلة

فيما قد عاني الفريقين الأهلي والزمالك كثيرا على هذا الملعب، المارد الأحمر خاض 15 مباراة فاز بصعوبة في 8 مباريات على هذا الملعب وخسر 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات أي أنه أضاع 15 نقطة عندما واجه غزل المحلة.

بينما نادي الزمالك تلقي خسارة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير بهدفين لهدف في فبراير الماضي، فقد خاض 9 مباريات على هذا الملعب، وخلال 15 مباراة سابقة للغزل بالدوري خسر بها الزمالك 6 نقاط، إذ تعادل في ثلاث مباريات، لكنه نجح في الفوز في 6لقاءات أخرى.