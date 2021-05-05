/629949/ليفربول-يعلن-حضور-10-آلاف-مشجع-لمباراة-كريستال-بالاس-في-ختام-الدوري-الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول حضور10 آلاف مشجع لمباراة كريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها يوم 5/23 في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع برصيد 54 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق، ويستعد الريدز لمباراته المقبلة أمام فريق ساوثهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، يوم السبت.

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أجلت مباراة مانشستر يونايتد ضد غريمه ليفربول بعد أن اجتاح حوالي 200 مشجع ملعب "أولد ترافورد" للتنديد بملكية عائلة غلايزر لنادي يونايتد.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الخامسه والنصف مسا الأحد الماضي، و لكن بيانا صادرا عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكد أن تأجيلها : "قرار جماعي من الشرطة والنادييْن والدوري الممتاز والسلطات المحلية".

وقال نادي مانشتسر يونايتد في بيان "جرى تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لأسباب تتعلق بالأمن بعد أحداث اليوم"، ما يعني أن تتويج مانشستر سيتي باللقب سيتأجل أيضاً، وهو الأمر الذي كان سيتحقق في حال خسارة يونايتد أمام أبطال الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة ليفربول إيكو أن مشجعي اليونايتد دخلوا لغرفة ملابس فريقهم وهى منطقة خاصة ومعقمة للاعبين ولذلك قد لا تقام المباراة. وكذلك تم منع موظفين مانشستر يونايتد لا يمكنهم الدخول إلى الملعب.

وأبعدت الأجهزة الأمنية المنتشرة بمحيط ملعب أولد ترافورد فى مدينة مانشستر الإنجليزية حُكام مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيفه ليفربول من ملعب أولد ترافورد قبل ساعة واحدة من انطلاق الكلاسيكو فى الخامسة والنصف بسبب اقتحام الجماهير للملعب وعدم السيطرة عليهم وخوفا على أرواح الحكام.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يأتي في المركز الثاني برصيد 20 هدفا في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف واحد عن المتصدر ومهاجم توتنهام، هاري كين.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وكانت هناك بعض التقارير التي أفادت بأن النادي الإنجليزي يفكر في تمديده والإبقاء عليه في قلعة "أنفيلد" خاصة مع اهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه في الميركاتو الصيفي.

ومن ناحيه اخري تحدث هداف ليفربول عن الأمر في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، وقال: " لم يحدث أي من التفاوضات معي النادي حتي ذلك الوقت لتمديد العقد، لذلك لا يمكنني التعليق بالكثير عن هذا الموضوع".