بقيمة 57.9 مليون جنية.. تضامن النواب تحدد موازنة المجلس القومي للسكان «صور»

/629950/بقيمة-579-مليون-جنية تضامن-النواب-تحدد-موازنة-المجلس-القومي-للسكان-صور

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب علي موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022 والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنية مقابل 57 مليون و967 ألف جنية العام المالي الجاري 2021/2020.

تضامن النواب تؤكد كامل دعمها للمجلس القومي للسكان

وأكدت لجنة التضامن علي لسان رئيسها الدكتور عبد الهادي القصبي كامل الدعم للمجلس القومي لاسيما وارتباطه بقضيه من اخطر القضايا التي تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعي لمنح المجلس الاستقلالية.

ممثلة المجلس القومي للسكان تطالب بزيادة مخصصات الأجور

وفي الوقت الذي علقت ممثله المجلس القومي بتأكيدها مطالبه المجلس زياده مخصصات بند الأجور والتعويضات الذي يشهد انخفاض في الموازنة الجديدة عن العام الجاري، أكدت ممثله الماليه ناهد البلشي أن الميزانية محسوبة ووافيه وكافيه وليس هناك أي نقص، وإذا كان هناك مطالب خلال السنه الماليه أخرى سيتم تغطيتها.

وكانت فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، قد اكدت في وقت سابق من الاجتماع إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وكيف تحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيا في معدلات النمو الاقتصادي وذلك جنبا إلي جانب العمل علي باقي محاور القضية، مشيرة إلي أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة في تنظيم الأسرة وهو أمر يشوية العوار الشديد حيث أن هناك أبعاد مختلفة.