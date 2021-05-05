/629951/أخرهم-زواني-الإصابات-تضرب-صن-دوانز-قبل-مباراة-الأهلي

خرج اللاعب زاوني لاعب صن دوانز الجنوب إفريقي متاثرا بالإصابة من مباراة ماريتزبورغ يونايتد في الدقيقة 14 من أحدث اللقاء بين الفريقين التي تقام في إطار مواجهات الدوري الممتاز لتزيد عدد الإصابات داخل الفريق لـ 4 لاعبين ، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه صن داونز في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ، بعد أن تواجه الفريقان في البطولة السابقة وأستطاع الأهلي تحقيق الفوز في مباراة الذهاب وتعادل في جنوب إفريقيا ليصعد المارد الأحمر لملاقاة الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي.

ويلتقي الأهلي مع غريمة القاري الجنوب إفريقي مانيلا صن داونز، في الدور الربع نهائي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الذهاب من ١٤ حتي ١٦ مايو المقبل، في حين تنطلق صافرة بداية مباراة الإياب ما بين ٢١ حتي ٢٣ مايو المقبل.

مواجهات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي وماميلو صن داونز، الفائز من مباراة الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا التي أجراها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:

الأهلي في مواجهة صن دوانز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزراد في مواجهة الترجي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

سيمبا في مواجهة كايزر تشيف في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

الوداد في مواجهة مولودية الجزائر في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مسئول التعاقدات في نادي صن دوانز عن مواجهة القلعة الحمراء في الدور نصف النهائي في تصريحات نقلتها الصحف الجنوب إفريقية : " القرعة أوقعتنا مع منافس قوي ولا بد من إحترامه لكننا في نفس الوقت لا نخشى أحد وسبق وحققنا الفوز على الأهلي بخماسية نظيفة".

وواصل مسئول النادي الجنوب إفريقي:" الأهلي فريق قوي ومميز وحصد النسخة الماضية بعد التفوق علينا في نفس الدور العام الماضي، لكننا لا نخشى أحد والبطل يواجه جميع الفرق ونحن ربحنا أغلب المباريات في دور المجموعات".