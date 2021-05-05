/629953/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تعلن-استقبال-سيدة-أمريكية-مصابة-بالسرطان-تمنت-زيارة-مصر

قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع “داستن فيتالي “ ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تٌعد برنامج متكامل للسيدة

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

تنسيقية شباب الأحزاب تتوجه بالشكر لابن السيدة

وتتوجه التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمني أن تراها.

هذا وتطلق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من المبادارات المجتمعية التى من شأنها خدمة المواطنين، وسبق أن أطلقت مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.

ووفقًا لما جاء فى بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوافرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.