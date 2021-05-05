/629954/إدارة-المسابقات-تعلن-جدول-المباريات-المتبقية-بدوري-القسم-الثاني

اعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول المباريات المتبقية بدوري القسم الثاني، بمجموعاته الثلاث، وهي على النحو التالي:

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

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وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية خلال المؤتمر والذي إقيم اليوم داخل مقر اتحاد الكرة :” أن تم دارسة موقف انتهاء مسابقة الدوري الممتاز في شهر ٨ الجاري، وذلك بسبب ضغظ المباريات وشكوي عدد من الأندية بسبب ذلك الأمر”.

واضاف خلال المؤتمر:” أن مسابقة الدوري الممتاز من المقرر أن تنتهي يوم١٥ /2021/8 الجاري”.

عقد اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد إجتماعاً في اتحاد الكرة وذلك لمناقشة بعض من الامور الهامه التي تخص مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيتم عرض كافة التطورات، فيما تواجد جميع مسئولو الأندية المصري، بأستثناء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث عقد الأجتماع الساعة الواحده ظهر اليوم الثلاثاء، ولم يتقدم أي منهم عزراً