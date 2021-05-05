خاص لـ«دوت الخليج»: أسامة نبيه يحتوي غضب كارتيرون بعزومة رمضانية لتوحيد الصف

/629955/خاص-لـتحيا-مصر-أسامة-نبيه-يحتوي-غضب-كارتيرون-بعزومة-رمضانية-لتوحيد-الصف

دعا أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، المدرب الفرنسي للفريق الأول باتريس كارتيرون، للحضور إلي منزلة، وقضاء سهرة رمضانية من أجل نزع الخلافات التي حدثت خلال الأيام الماضية.

ووافق باتريس كارتيرون على الذهاب إلي منزل أسامة نبيه، أمس لتناول وجبة الإفطار الرمضانية، وظهرت السعادة على وجه المدرب الفرنسي وتحدثوا وأكدوا أن مصلحة الزمالك تأتي أولا بعيدا عن أي أحداث تحدث داخل الغرف المغلقة.

وانتهي العزومة الرمضانية بتصفية الأجواء بين الطرفين وعدم الحديث في الأمور السابقة مرة آخري من أجل التركيز في المرحلة القادمة الهامة.

ويستعد نادي الزمالك لمبارتي سموحة والأهلي خلال الأسبوع القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويحتاج الفارس الأبيض لتصحيح المسار والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية مرة آخري.

فرج عامر: مصطفى فتحى جاله عروض أكبر ورفض بعكس لاعب من الأهلى وقع لنا وتراجع عن الاتفاق

أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه منح الزمالك هدية وهى طارق حامد لاعب وسط الأبيض، حيث يعتبر انه أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية مع برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، " لقد منحت نادي الزمالك إفضل اللاعبين في سموحة فى المقابل هما معندهمش سرعة فى اتخاذ القرار، وأنا لااعتبر ان مصطفي فتحي لاعب من الزمالك لأن كان سوف يقضي عليه كروياً، وكاد ينهى حياته فى الملاعب لولا سموحة".

وتابع حديثة قائلاً:"مصطفى فتحى احترم كلمته معى وجاله عروض مادية أكبر ورفض بعكس لاعب من الأهلى وقع لنا وتراجع عن الاتفاق".

وأضاف قائلاً:” كلمت عدلى القيعى قبل بيعه للزمالك قلت له ده أفضل لاعب فى مصر ومالوش مثيل قالى هعرضه على الأهلى وكلمته بعدها ثلاث مرات ولكن القرار لم يكن قراره قالى أنا مصدقك مش هتغشنى، طارق حامد من كهرباء طلخة وراح الطلائع ومشوه وجابه اللواء عبد الجليل وقالى أوصيك بهذا اللاعب وقولتله رزقى ورزقه على الله وتألق معنا".

أسامة نبيه وكارتيرون

ووأصل حديثة قائلاً: احب النادي الأهلي كثيراً، لأن جدى كان بياخدنى زمان مباريات الأهلى اشجعه، ولكن لااكرهة الزمالك اشجعة فقط في مباريات إفريقيا"

وأختتم حديثة قائلاً "الفوز علي النادي الأهلي أو الزمالك بطولة لأي نادي، ولكن عشقى الأول قبل الأهلى، بينما لم اتحدث عن اي اخطاء التحكيم برغم من وجود ركلة جزاء صحيحة ضد ديانج بس انا فوزت هتكلم عليه".