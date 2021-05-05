النواب: موازنة القومى للأمومة بـ51 مليون.. وتطبيق إلكترونى جديد للأطفال

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة المجلس القومى للأمومة والطفولة خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بإجمالى 51 مليون جنيه مقابل 46.3 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة قدرها 4.7 مليون جنيه.





يأتى ذلك بعد تأييد اللجنة البرلمانية لدور المجلس القومى، حيث أكد النائب طلعت عبد القوى عضو اللجنة، الأهمية الكبرى للمجلس والذى كان له إنجازات محترمة الفترة الماضية فى مقدمتها الحملة الكبيرة مع المجلس القومى للمرأة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وهو أمر يحسب للمجلسين، وكُلل ذلك بخروج التعديل التشريعى لتغليظ عقوبة الختان من مجلس النواب.

وشدد عبد القوى على أهمية خط نجدة الطفل، وانتشار فروع المجلس فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، متسائلا عما إذا كانت مخصصات الـ27 التى وجهت وزيرة الصحة، الأمر الذى علق عليه الممثل المالى للمجلس القومى بتأكيده أن مشروع الموازنة قد تم إعداده قبل صدور قرار الوزيرة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه تم اتخاذ حل مؤقت ووجهت وزيرة الصحة بأن تكون هذه الفروع فى مديريات الصحة بالمحافظات.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس يعمل على شقين يتمثلان فى تحسين الخدمات القائمة بالفعل ومنها خط نجدة الطفل والتوسع فى خدمات جديدة، بالإضافة إلى مشروع "تنمية الأسرة" المنتظر اعتماده قريبا من قبل القيادة السياسية، بحيث يعمل المركز خلاله على شق تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.

وأضافت السنباطى، أن أحد الخطى الجارية إجراء إصلاحات بخط نجدة الطفل والجميع يعلم أهميته فضلا عن تحقيق حالة من الاستقرار للعاملين عليه، مع تطوير الموقع الإلكترونى واستخدام السوشيال ميديا.

وتابعت سحر السنباطى، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق تطبيق عقب عيد الفطر باسم "نبتة مصر"، كقناة من قنوات التواصل والإبلاغ بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وكل ذلك من أجل التوسع فى قنوات التواصل مع الجماهير.

وأشارت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن وحدة الدعم النفسى أيضا شهدت تطوير وسيتم افتتاحها عقب عيد الفطر، لاسيما وأنها كانت غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن تطوير خدمة المشورة الأسرية لاسيما فيما يتعلق بمرحلة المراهقة، فأصبح هناك 6 حجرات وسيكون لها إدارة وخط مخصص.

وكانت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى وقت سابق من إجتماع اللجنة قد أكدت إن المجلس يعمل على شقين يتمثلان فى تحسين الخدمات القائمة بالفعل ومنها خط نجدة الطفل والتوسع فى خدمات جديدة، بالإضافة إلى مشروع "تنمية الأسرة" المنتظر اعتماده قريبًا من قبل القيادة السياسية، بحيث يعمل المركز خلاله على شق تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.