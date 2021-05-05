تضامن النواب: إقرار 60 مليون جنيه للمجلس القومى للسكان

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2021/2022 والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنية مقابل 57 مليون و967 ألف جنية العام المالى الجارى 2021/2020.





وأكدت لجنة التضامن على لسان رئيسها الدكتور عبد الهادى القصبى كامل الدعم للمجلس القومى لاسيما وارتباطه بقضيه من اخطر القضايا التى تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعى لمنح المجلس الاستقلالية.

أكد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الاربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2021/2022، دعم المجلس فى ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الاذرع القوية للمجلس بالمحافظات.

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إن الزيادة السكانية التى حدثت فى مصر منذ 2011 وحتى اليوم “غير طبيعية” فهى مجموع سكان 3 دول عربية لافتا إلى أن هذه الزيادة تمثل عبء على كافة الأجهزة التنفيذية وتعنى انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة فى الفصول.

وأضاف القصبى، أنه يلتحق سنويا نحو 5 مليون تلميذ بالتعليم سنويا، و يحتاجون 1000فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: " ذلك يتبعه نقص فى فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين فى ظل محدودية الموارد".

من جانبه طالب النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب بسرعة انعقاد المجلس القومى للسكان الذى لم يجتمع منذ 2019 وكذا اللجنة التنفيذية، مشددًا على أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا: "تعاون الوزارات مع المجلس وجوبى وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة".

وشدد عبد القوى على أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومى للسكان والممثله فى 27 مكتب له على مستوى المحافظات، مبديًّا تعجبه من انخفاض بند الأجور فى مخصصات العام المالى الجديد.

وقالت فاتن غازى، مقرر المجلس القومى للسكان، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وكيف تحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيًّا فى معدلات النمو الاقتصادى؛ وذلك جنبًا إلى جانب العمل على باقى محاور القضية، مشيرة إلى أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة فى تنظيم الأسرة وهو أمر يشوية العوار الشديد حيث أن هناك أبعاد مختلفة.

وأضافت غازى، " الاشكالية إننا لسنا سلطة تنفيذية، لقد شاب المجلس فترة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية لكن الأمور استقرت وتمكن المجلس من القيام بعدد من الأنشطة العام الماضى، إلا أن المجلس لايزال يده مغلولة وليس له سلطة فى الطلب من الوزارات ما تم تنفيذه من خطة مواجهة القضية، هناك وزارات متعاونه وأخرى لأ".

وأشارت مقررة المجلس القومى للمرأة إلى أن هناك معوقات لائحية أيضا مشيرة إلى أهمية تفعيل المكاتب الـ27 بالمحافظات التابعة للمجلس وآخرها الحملة القوية التى قام بها المكتب فى سوهاج بالتنسيق مع كافه الميديريات.