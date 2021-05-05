عاجل.. رئيس الوزراء: توفير 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال مايو الجارى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل بذل كل الجهد لإدارة أزمة كورونا شديدة الاستثنائية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتوفير مخزون من الأكسجين، موجها الشكر إلى الأطقم الطبية لدورهم المهم فى مواجهة فيروس كورونا.





وأضاف مدبولى فى مؤتمر عقد اليوم الأربعاء، أن الدولة تحركت لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، منوها بأن الرئيس السيسى وجه بإتاحة المبالغ المالية لتوفير أكبر قدر من اللقاح، مؤكدا أنه تم التعاقد على توفير 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال شهر مايو الجارى. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتوطين إنتاج لقاح كورونا فى مصر، موضحا أن الحكومة تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة خلال العام الحالى، منوها بأن هناك متابعة يومية من الرئيس السيسى لضمان توفير احتياجات مواجهة كورونا.

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