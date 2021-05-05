وجاء بنص التهنئة:
"إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث وإلى إخواننا بطائفة الأقباط الكاثوليك بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات. وفى هذه الأيام المباركة التى يتزامن فيها عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك، فتلاقى فيها الأصوام وصلوات جموع المصريين، كما تتلاقى قلوبهم جميعًا على الخير والإخاء، أود أن أشيد بقوة تماسك النسيج الوطنى للشعب المصرى بكل أبنائه على مر التاريخ. فوحدتنا الوطنية هى الدعامة الأساسية للتنمية والتقدم وهى إحدى الركائز الأساسية لهذا الوطن العظيم فى مسيرته نحو المستقبل المنشود".
"أدعو الله.. العلى القدير.. أن يديم على مصر أعيادها وانتصارتها وعلى شعبها نعمة التآخى والترابط التى تجمع بين أبنائه - مسلمين وأقباط - وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويقى شعبها من شر الأمراض والأوبئة ومن كل مكروه وسوء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برقية تهنئة من السيسى لبطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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