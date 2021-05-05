برقية تهنئة من السيسى لبطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - تلقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وجاء بنص التهنئة:

"إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث وإلى إخواننا بطائفة الأقباط الكاثوليك بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات. وفى هذه الأيام المباركة التى يتزامن فيها عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك، فتلاقى فيها الأصوام وصلوات جموع المصريين، كما تتلاقى قلوبهم جميعًا على الخير والإخاء، أود أن أشيد بقوة تماسك النسيج الوطنى للشعب المصرى بكل أبنائه على مر التاريخ. فوحدتنا الوطنية هى الدعامة الأساسية للتنمية والتقدم وهى إحدى الركائز الأساسية لهذا الوطن العظيم فى مسيرته نحو المستقبل المنشود".

"أدعو الله.. العلى القدير.. أن يديم على مصر أعيادها وانتصارتها وعلى شعبها نعمة التآخى والترابط التى تجمع بين أبنائه - مسلمين وأقباط - وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويقى شعبها من شر الأمراض والأوبئة ومن كل مكروه وسوء".