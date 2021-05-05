عاجل.. مدبولى: 1.7 مليون غرامة على إهمال الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن كل قرارات الحكومة تطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هناك مليون و700 ألف غرامة طبقت على المواطنين.





وأضاف مدبولى فى مؤتمر عقد اليوم الأربعاء، أن بعض المواطنين لم يلتزموا خلال الفترة الأخيرة بالإجراءات الاحترازية، مناشدا كل مصرى بأن يحافظ على نفسه وأسرته. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمتلك فائضا مطمئنا من أسرة العناية المركزة بكل مستشفيات الجمهورية.

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