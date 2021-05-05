عاجل- إغلاق وإجازة وصلاة العيد.. ننشر قرارات رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأعلن مدبولى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أنه اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين سيتم غلق المولات والمحال والمقاهى ودور السينما وأى أماكن ترفيهية فى تمام التاسعة مساء مع السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

كما قرر مدبولى، حظر أى اجتماعات أو حفلات سواء داخل النوادى أو الفنادق أو المناطق المفتوحة، على أن تكون إجازة عيد الفطر بدءا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو، مع غلق كامل للشواطيء والحدائق العامة طوال أيام عيد الفطر، على أن تكون صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وبنفس إجراءاتها، مع حظر اصطحاب الأطفال، وسيسمح بها فقط فى المساجد الكبرى.