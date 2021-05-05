رئيس الوزراء: طورنا مستشفيات الحميات للتعامل مع جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت محورين أساسيين فى التعامل مع جائحة كورونا، وكان الأول هو الحفاظ على صحة المواطنين، والثانى التأكيد على دوران عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن الدولة تتعامل بسياسة التوازن منذ بداية جائحة كورونا.





وأضاف مدبولى فى مؤتمر عقد اليوم الأربعاء، الحكومة عملت على عدم إيقاف النشاط الاقتصادى خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة اجتازت الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا. ولفت رئيس الوزراء إلى أن دول العالم تشهد زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تتأخر فى وضع كل ما يلزم لمواجهة الجائحة والتعامل معها، مؤكدا أن مصر نجحت فى إدارة مواجهة فيروس كورونا. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم تطوير جميع مستشفيات الحميات للتعامل مع جائحة كورونا.

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