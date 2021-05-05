محافظ بورسعيد يشدد على توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق بالأسعار المناسبة

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ، ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية الغذائية و الاستهلاكية و متابعة سير العمل داخل الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة .

وشدد محافظ بورسعيد على توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسعار المناسبة للسوق خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدا على المتابعة المستمرة للجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة خلال هذه الفترة ، و طرح مختلف السلع الغذائية الذى يحتاجها المواطن .

وأكد اللواء عادل الغضبان بأن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شهر رمضان المبارك ، مشددا على استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والأسواق ، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية .