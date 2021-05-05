قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن الحكومة نجحت في تخطى الموجة الأولى والثانية واليوم مصر في الموجة الثالثة التي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة وتحور للفيروس في بعض الدول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: الموجة الثالثة لكورونا تتسم بتزايد أعداد الإصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.