مدبولى: مصر ستحصل على 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال مايو الجارى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن شهر مايو سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا ، موضحا أن جائحة كورونا لم يكن هناك خبرات إنسانية للتعامل معها وكل دولة كانت تتعامل وفق لإمكانياتها خبراتها، موضحا أن الدولة تؤمن الإمكانيات الطبية ولا يوجد أى نقص فيها وتم تطوير كافة مستشفيات الحميات والصدر وتم التحرك لتأمين كافة الإمكانيات.
وأضاف أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى تتابع ساعة بساعة كميات الإنتاج من الأكسجين وأصبح لدينا منظومة تخزين وأصبح لدينا احتياطي من الأكسجين.
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