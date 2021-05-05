رئيس الوزراء: إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قرررت حظر الاجتماعات والاحتفالات بشكل كامل ، بجانب أن يكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو

وأوضح أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد قررت لجنة أدارة أزمة كورونا ما يلى وسيتم تطبيقها اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو ، ومنها سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى