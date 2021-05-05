السفير المصري في تنزانيا يكرم المتسابقة الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة العالمية...

كرم السفير المصري لدى جمهورية تنزانيا المتحدة "محمد جابر أبو الوفا" المتسابقة التنزانية "عاشوراء أمانى ليلانجا" الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، والتي نظمتها وزارة الاوقاف المصرية، حيث قام السفير المصري بتسليم المتسابقة الجائزة المخصصة لها من قبل وزارة الاوقاف المصرية.

وقد أعرب السفير "أبو الوفا"عن سعادته بفوز المتسابقة التنزانية بالمركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في الفرع المخصص للدول الأفريقية، والذي شارك فيه ثلاثون دولة أفريقية وهي أعلى مشاركة أفريقية في تاريخ المسابقة، متمنياً لها المزيد من النجاح في مسيرتها الدراسية والمهنية.

وأكد "أبو الوفا" خلال التكريم على عمق ومتانة العلاقات المصرية التنزانية في مختلف المجالات، لاسيما العلاقات المتميزة التي تجمع بين المؤسسات الإسلامية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والمجلس الأعلى التنزاني للشئون الإسلامية، كما أشاد السفير المصري بالدور الذى يقوم به المركز الإسلامي المصري في دار السلام على المستويين التعليمى والدعوى في تنزانيا، مشيراً إلى أن ترشيح المتسابقة التنزانية للمشاركة في المسابقة المشار إليها جاء من قبل المركز الاسلامي المصري في دار السلام.