رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال مايو الجارى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن شهر مايو سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا ، موضحا أن جائحة كورونا لم يكن هناك خبرات إنسانية للتعامل معها وكل دولة كانت تتعامل وفق لإمكانياتها خبراتها، موضحا أن الدولة تؤمن الإمكانيات الطبية ولا يوجد أى نقص فيها وتم تطوير كافة مستشفيات الحميات والصدر وتم التحرك لتأمين كافة الإمكانيات.

وأضاف أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى تتابع ساعة بساعة كميات الإنتاج من الأكسجين وأصبح لدينا منظومة تخزين وأصبح لدينا احتياطي من الأكسجين.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعباً، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعباً، نظراً للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حالياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.