شكرى يؤكد لوزير خارجية مالى حرص مصر على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى مصر.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد رغبة مصر في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات؛ وأشار كذلك إلى الدور الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، عبر الأزهر الشريف لنشر المفاهيم الصحيحة للإسلام في مالي. كما أبرز الحرص المصري على مواصلة مساندة مالي بشتى الطرق ودعم استقرارها، منوهاً في هذا الصدد بالمشاركة المصرية الفاعلة في بعثة الأمم المتحدة بمالي.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تطرق المقابلة للدعم المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بترشيحاتهما في مختلف المحافل الدولية والتنسيق المتميز القائم بينهما في هذا الصدد.
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