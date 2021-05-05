نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر لعام 2021 والتي ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو أي ستبلغ خمسة أيام. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري تلك القرارات على أن يتم تفعيلها بداية من الغد الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2021 وعلى أن تتجدد تلك القرارات إذا ما استدعى الأمر في ظل انتشار الوباء الحالي. وشدد على أهمية الحفاظ على أرواح المصريين وخاصة الأطفال وعدم الاختلاط والالتزام بالاجراءات الاحترازية المختلفة.

ضوابط محددة من يوم 6 مايو لـ 21 مايو 2021

وقالت الحكومة المصرية أن هناك مجموعة من الضوابط لابد من الالتزام بها:

1- مواعيد غلق كل المحلات والمقاهي والكافيهات ودور السينما والمسارح وما يمثلها والمطاعم الساعة 9 مساء.

2- مسموح خدمة التوصيل للمطاعم والخدمات والمأكولات للمنازل للدليفين لما بعد هذه المدة.

3- حظر اي اجتماعات او مؤتمرات او فعاليات او حفلات فنية في أي منشآت سواء كانت المنشآت نوادي أو أماكن أو مطاعم.

4- تم التوافق على أن إجازة عيد الفطر اعتبار من الأربعاء 12 مايو حتى يوم الأحد 16 مايو 2021 يعني مدة 5 أيام، وخلال هذه المدة سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من تحرك اتوبيسات الرحلات.

5- حظر إقامة أي فعاليات طوال هذه المدة.

6- صلاة العيد سيتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة أي بها فقط المساجد التي تجرى فيها الصلاة وغير مسموح باصطحاب الأطفال، مع الصلاة سريعًا والانصراف.

موعد اجازة عيد الفطر في مصر 2021