دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة هيام الطباخ خلال 120 يوم عمل برلماني

/629960/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-هيام-الطباخ-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تبذل النائبة هيام الطباخ، قصارى جهدها للقيام بأدوار برلمانية نموذجية واعية، تتسق والشعار "سياسة بمفهوم جديد"، الذي ترسخه تنسيقية شباب الأحزاب التي تعد الطباخ أحد أبرز كوادرها النسائية، ويرصد دوت الخليج جهود الطباخ الفائقة على مدار 120 يوما من العمل البرلماني الدؤوب.

وتملك الطباخ، قائمة مطولة بالإنجازات العلمية والعملية، فالطباخ هي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، معاون محافظ كفرالشيخ لشئون التنمية والتطوير سابقاً، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، مدربة بالاكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب للقيادة التابعة لرئاسة الجمهورية، مسؤلة مشروعات بمؤسسة كير مصر الدولية للتنمية، مسئولة اللاجئين الافارقة بهيئة انقاذ الطفولة الدولية،منسقة ومصممة مشروعات تنموية للمناطق الحدودية والقرى الاكثر احتياجا، عضو برلمان طلائع وشباب محافظة كفر الشيخ.

24 إبريل طالبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات بضبط السير لكل من المركبات والتكاتك خاصة في مدخل دسوق، مضيفة :"لا يخفي علي أحد ما تعانيه المدينة من عدم انضباط في الشوارع والازدحام هذه الفترة، هذا الذي وصل لنا في شكواكم عبر الوسائل المختلفة وأن تسليط الضوء بمكاتباتنا ودورنا النيابي هو حق أصيل لأهلنا علينا".

ولفتت هيام الطباخ إلى أن المحافظ أبدى اهتماما شخصيا بهذا الأمر، مطالبة بإضافة عربتان مكيفتان في قطار دسوق إسكندرية وأيضا استحداث قطار مراكز فقط من مطوبس فوه دسوق .

وكانت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالبت من قبل بإعادة تأهيل محطة مياه الشرب بدسوق القديمة فى كفر الشيخ، مما يضمن عدم انقطاع المياه نهائياً عن دسوق وقراها، وبمضخة لرفع المياه لمنطقة حى أحمد ربيع لارتفاع منسوب المنطقة عن باقى المدينة.

وعقدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة موسعة من قبل مع أهالى "فم الصعيد بالكشلة" بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأجرت جولة ميدانية للتعرف على المشكلات التى عرضها الأهالى على أرض الواقع.

وتقدمت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمن مشكلة أهالى فم الصعيد الكشلة بدسوق ومطالبهم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمنطقة وإدراج المشروع فى خطة الهيئة، وعرضت على المحافظ مجموعة من المشكلات بالمدينة، وتعهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس المدينة بالبدء فى حل مشكلة فم الصعيدى فورا.

جهود لاتتوقف

21 إبريل طالبت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة تأهيل محطة مياه الشرب بدسوق القديمة فى كفر الشيخ، مما يضمن عدم انقطاع المياه نهائياً عن دسوق وقراها، وبمضخة لرفع المياه لمنطقة حى أحمد ربيع لارتفاع منسوب المنطقة عن باقى المدينة.

وعقدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة موسعة من قبل مع أهالى "فم الصعيد بالكشلة" بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأجرت جولة ميدانية للتعرف على المشكلات التى عرضها الأهالى على أرض الواقع.

وتقدمت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمن مشكلة أهالى فم الصعيد الكشلة بدسوق ومطالبهم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمنطقة وإدراج المشروع فى خطة الهيئة، وعرضت على المحافظ مجموعة من المشكلات بالمدينة، وتعهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس المدينة بالبدء فى حل مشكلة فم الصعيدى فورا.

وأكدت النائبه هيام الطباخ ، خلال اللقاء مع الأهالى ، إن الممارسة الفعلية للدورالنيابى والبرلمانى ، هو التواجد على الأرض وسط الناس ، والاستماع إلى مشاكلهم ونقلها للمسؤلين للعمل على حلها، مشيرة إلى أنه تم وضع المشاكل المزمنة لمحافظة كفر الشيخ ودسوق المدينة وقراها نصب أعيننا وبدأنا التحرك فيها تدريجياً ، وكان من أولوياتنا في المصالح العامة جنبا إلى جنب مع مطالب أهلينا الشخصية رصف مدخل دسوق حتى مزلقان البدالة مرورا بموقف الأرياف، توفير جهاز أشعة لمستشفي الصدر، توفير الأدوية الممكنة في المستشفي العام بأسرع وقت".

1 مايو هنئت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر العظام في عيدهم الموافق الأول من مايو من كل عام، قائلة :"كل عام وعمال مصر الشرفاء المخلصين في كل مكان علي ارض مصر بخير .. نضال بحقوق انسانية بحتة".

وأكدت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، على أن الاول من مايو من كل عام،خلد يوم تقدير واحتفاء واحتفال بالعامل المصري،كلا علي جبهته يناضل من اجل هذه البلد،مشيرة إلي أن جهود وكد وتعب ملايين العمال في كل مصانع ومؤسسات مصر شاهد أن مصر تبني بسواعد ابنائها، وان التاريخ شاهد حق وحقيقي علي اخلاصهم.

ولفت هيام الطباخ عضو مجلس النواب، إلي أن عمال مصر رواد محراب التنمية والمنفذ الفعلي لخططها،مشيدة بإدائهم على أنهم جنود اصحاب وعي وانتماء لبلدنا الابيه المصونة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبه وكل عام وانتم دائما نبراس الأمل في هذا الوطن.

27 فبراير عقدت النائبة هيام الطباخ ،عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة موسعة مع أهالى "فم الصعيد بالكشلة" فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وأجرت عضو مجلس النواب جولة ميدانية للتعرف على المشكلات التى عرضها الأهالى على أرض الواقع .

وتقدمت هيام الطباخ ، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بطلب الى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تضمن مشكلة أهالى فم الصعيد الكشلة بدسوق بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمنطقة و إدراج المشروع فى خطة الهيئة،وعرضت على المحافظ مجموعة من المشكلات بالمدينة، وتعهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس المدينة بالبدء فى حل مشكلة فم الصعيدي فورا.

وأكدت النائبه هيام الطباخ ، خلال اللقاء مع الأهالى ، إن الممارسة الفعلية للدورالنيابى والبرلمانى ، هو التواجد على الأرض وسط الناس ، والاستماع الى مشاكلهم ونقلها للمسؤلين للعمل على حلها ، مشيرة الى أنه تم وضع المشاكل المزمنة لمحافظة كفر الشيخ و دسوق المدينة وقراها نصب أعيننا وبدأنا التحرك فيها تدريجياً ، وكان من أولوياتنا في المصالح العامة جنبا إلى جنب مع مطالب أهلينا الشخصية رصف مدخل دسوق حتى مزلقان البدالة مرورا بموقف الأرياف، توفير جهاز أشعة لمستشفي الصدر، توفير الأدوية الممكنة في المستشفي العام بأسرع وقت".

المواطن أولاً

25 مارس حضرت ضمن فعاليات استقبال محافظ كفرالشيخ وفد تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمكتبه بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وقد ضم الوفد كلا من هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وعمرو درويش، عضو مجلس النواب، واحمد زيدان عضو مجلس النواب ،وهادية حسنى بطلة العالم في الريشة، عضو مجلس نواب، ومنال هلال، عضو مجلس شيوخ ،وهيام فاروق ،عضو مجلس شيوخ،وراجيا الفقي، عضو مجلس شيوخ، وأحمد رمزي، عضو مجلس نواب،ومحمد تيسير مطر، عضو مجلس نواب،ودعاء عريبي، عضو مجلس نواب ،ومحمود ترك، عضو مجلس شيوخ، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ورحاب عبدالغني، عضو مجلس نواب ،وأعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي ،أحمد نشأت،وأحمد صابر ،ومعتز عبدالله ،ومحمد عبدالرحيم

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء الذي حضرته الطباخ، إلى منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتنفيذ الاستراتيجية لبناء مصر الرقمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخلق مجتمع رقمي متكامل وتحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقمياً بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين كفاءة العمل وذلك عن طريق تعزيز تنمية ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

2 مارس، حضرت اجتماع اللجنة التشريعية، لمناقشة قانون الأكاديمية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية، وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو التنسيقية أنها خريجية الأكاديمية الوطنية وأصبحت مدربة داخلها، ولمست تحقيق الأكاديمية نجاحات كبيرة، حيث وصلت للدعاة في المساجد والتنفيذين، ولم تتأثر الأكاديمية بكورونا وقامت بالتدريب أون لاين، وتواصلت مع فئات عديدة مثل المرأة والأطفال.

28 إبريل، دونت منشور خدمي على صفحتها الرسمية جاء فيه: تم ضم مسجد بهجت صالح ضماً دعوياً كاملاً لوزارة الأوقاف بقرار من السيد وزير الأوقاف تلبيةً لطلبنا المقدم لسيادته وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل التنفيذي ...علي أن تقام فيه صلاة التراويح وجميع الشعائر تحت إشراف الوزارة تقبل الله منا ومنكم.

وأضافت: سعينا المتواصل في البنية التحتية لقرية المندورة وانتظارنا الرد من السادة التنفيذين لطرح الأمر علي نطاق اوسع فنحمل عشرات من المشاكل المشابهة لها في كل قرية التي ما ترتبط بإتمام مشروع الصرف الصحي الذي يتوقف علية تحسين بقية البنية التحتية قبل الرصف.

وأضافت: مشكلة الصرف الصحي بقرية محلة دياي وطلبنا بتشكيل لجنة لمعاينة المشروع ونسبة التنفيذ التي وصل اليها المشروع . ووصلنا رد الوحدة المحلية الذي يعكس عشرات الرسائل التي وصلت إلينا بخصوص هذا الأمر وسنقوم بخطواتنا القادمة و سنتوجه بالأمر لكافة الجهات المعنية لإكمال المشروع وفقاً لأفضل المعايير الفنية المتبعة ...وسنتابع معكم الأمر.

17 إبريل، دونت منشورا جاء فيه: تشرفت النائبة هيام الطباخ الأسبوع الماضي بتلبية دعوة السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور المؤتمر الصحفي الموسع لعرض انجازات مصر في مجالي الشباب والرياضه في الفتره ٢٠١٤-٢٠٢٠ وحضور الحلقة النقاشية مع شباب برلمان الشباب حيث اثنت النائبة علي دور الادارة المركزية لبرلمان الطلائع والشباب في اثراء الحياه السياسية بشباب ذو علم وثقافة وأصحاب افكار وشخصيات قيادية.

وقبلها تم اختيار النائبة ضمن اعضاء المجلس الاستشاري لبرلمان الشباب والطلائع الذي سيشكل نوع من الالزام الادبي والأخلاقي لكيان نشأت بين جدرانه وعلى قيمه.

جهود مكثفة

29 مارس، صرحت بأنه سيتم إن شاء الله رصف شارع الشركات من ميدان زويل إلي مستشفي المبرة بخطة مجلس المدينة للعام الحالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بقيمة ٥ ملايين جنيه، سيتم رصف طريق الصالحية من حديقة أم القري الى ميدان زويل وفق خطة هيئة الطريق و وفقاً لما تم اعلانه بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة سيتم البدء فيه خلال الأسبوع القادم ان شاء الله، شارع سعد ...جاري تعديل خطوط المياه بالشارع علي أن يتم ادراجه في الخطة القادمه للرصف وسنوافيكم بالمستجدات

17 مارس، شهدت أكبر مبادرة تنمية في تاريخ مصر الحديثة، وذلك في جولة يترأسها السيد المحافظ اللواء جمال نور الدين ولفيف كبير جداً من السادة التنفيذيين والشعبيين في قرى مطوبس التي سينفذ فيها المبادرة الرئاسية ""حياة كريمة"، السيد البدوي-كوبري قناة برمبال-قرية الهوكس -مزرعة غليون- محطه مياه شمال مطوبس - محطة معالجة زغلول-قرية اليسر - قرية الزهراء- قرية ابيانه كل التفاصيل تؤدي أنه حقيقة وبدون ادني مبالغة أن تلك القري سيتم تطوير كل المرافق بها بما يضمن لأهلنا فيها حياة طيبة سوية.

4 مارس، كتبت على صفحتها الرسمية: شرُفت اليوم النائبة هيام الطباخ بزيارة لوزارة الأوقاف حيث كان في استقبالها فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول الوزارة، رئيس القطاع الديني والدكتور الفاضل ايمن ابوعمر وكيل وزاره الاوقاف لشئون الدعوى وتطرق الحديث عن تثمين دور الوزارة في الفترة القادمة وعن ماهية المطالب المشروعة التي يمكن ان نتوجه بها للاستفادة لاهلنا بالشمل القانوني والأمثل و مدى أهمية دور الدعاة في تشكيل الوعي المصري ونشر القيم الأخلاقية.

وحملت النائبة العديد من مطالب أهلنا التي كانت البشريات لأهلنا بقرية الصافية بالتوجية العاجل بفرش مسجد النيل بالقرية ونسأل الله ان يتمه قبل شهر رمضان المقبل، وبشريات دعم لبعض مساجدنا الاهلية بان يتم رفع تكلفة الكهرباء عنها بالكامل في شهر رمضان القادم ان شاء الله، وإذ تتقدم النائبة بخالص شكرها لحسن الضيافه الطيبة والاستقبال وتثمن كل علاقة طيبة بين نواب الشعب والتنفيذيين فلربما كانت قنعتنا انه لا يوجد إنسان علي وجه الأرض يختلف ابداً علي شكر أي مجهود صادق وملموس. 26 فبراير، كان لها تصريح هام، خلال الجدل حول "قانون الشهر العقاري، وقالت حينها: حريصين على تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.

21 فبراير: لبت دعوة فريق كرة السرعة ل نادي دسوق الرياضي بحضور مباراياتهم في المدينة الرياضية بحي الأسمرات مع خالص شكرها للدعوة الكريمة من كابتن عماد الهابط عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السرعة و المستشار الفني لفريق كره السرعة بالنادي، وأكدت انها داعمة بحضورها أو بدعمها لأي حدث شبابي مفتخرة دائماً بشباب كل نشاط رياضي أو عمل اجتماعي او خيري أو تنموي