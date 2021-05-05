/629961/قرارات-هامة-لرئيس-الوزراء-بشأن-إجازة-العيد-ومواعيد-غلق-المحالات-التفاصيل-الكاملة

أوضح رئيس الوزراء أن عدم الالتزام من قبل المواطنين أجبر الدولة لاتخاذ إجراءات احترازية، منعا لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وسرد مدبولي، مجموعة من القرارات والتي يتم تنفيذها اعتبارًا من الغد لمدة الأسبوعين المقبلين، حتى لا نقع في أزمة مقبلة بسبب تزايد أعداد المصابين بالوباء العالمي.

وأعلن مدبولي عدة قرارات وهي:

اعتبارًا من الغد مواعيد غلق كافة المسارح والكافيهات والمطاعم من التاسعة مساءً، والسماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

حظر إقامة أي اجتماعات أو حفلات في النوادي والمولات.

اجازة عيد الفطر المبارك لمدة خمسة أيام، من الأربعاء إلى الأحد، وسيتم خلالها غلق كافة الشواطئ وحظر سير كافة حافلات الرحلات وليست وسائل النقل الجماعية والتي تسير بشكل طبيعي.

يتم التعامل مع صلاة العيد مثل صلاة الجمعة تمامًا، بمعنى أنها ستقام في نفس المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، ومنع اصطحاب الأطفال، مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامة.

لجنة الإدارة العليا لأزمة كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أن الحكومة وافقت على دوران عجلة الاقتصاد المصري وأن الدولة تتعامل بسياسة الاتزان منذ بداية كورونا.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر، أن الحكومة عملت على عدم إيقاف النشاط الاقتصادي خلال كورونا، وأن الدولة اجتازت بأقل الخسائر الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وأن الموجة الثالثة تشهد خطورة شديدة وندعوا الله أن يجنب مصر حدوث كارثة فيها.

توفير الأكسجين وكافة الأدوات والأدوية المطلوبة

وأردف رئيس الوزراء، أن مصر استطاعت في حدود إمكانيتنا بالاجتهاد والخروج من الموجة الاولى والثانية لتوفير كافة المنتجات الطبية والأدوية ولا يوجد فيها أي نقص حاليًا وأدرجنا كم هائل من الأدوات والأجهزة والمنشئات الصحية.

وأكمل أنه تم متابعة الوضع الخاص بكورونا بشكل مستمر يكاد يكون ساعة بساعة حتى يتم توفير الأكسجين وكافة الأدوات والأدوية المطلوبة، خاصة ما مرت به سوهاج.

وأكد مدبولي، أن الرئيس السيسي وجه بإتاحة كافة المبالغ المالية لتوفير أكبر قدر من اللقاحات.