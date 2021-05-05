/629963/رئيس-الوزراء-سنوفر-ملايين-الجرعات-من-لقاح-كورونا-خلال-العام-الحالى-ونسعى-لإنتاجه

تحدث رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، عن عدد من المحاور والقرارات وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

رئيس الوزراء: تمكنا من تسجيل كل اللقاحات الرسمية

وقال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، خلال حديثه:" تمكنا من تسجيل كل اللقاحات الرسمية التى أعتمدتها منظمة الصحة العالمية، ومن ثم سيتم طرحها بالمجان للمواطنين".

رئيس الوزراء: نسعى لإنتاج لقاح كورونا

وتابع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، قائلًا:" نعمل مع العديد من المؤسسات المعنية المختلفة لإتاحة الملايين من اللقاحات على المواطنين، حيث نسعى للوصول لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح خلال العام الحالى.

كما أكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، على أنه جارى العمل على توطين صناعة اللقاح داخل مصر لإنتاج 40 مليون جرعة في العام الحالي، وسيتم التعاقد على صناعة نوع آخر من اللقاح بنفس الكمية خلال العام الحالي.

هذا وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، قد أعلن فى المؤتمر الصحفى، أنه قد تم الاستقرار على غلق كل المنشآت والمقاهى والمنتجعات السياحية من الساعة التاسعة مساءً، مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل.

كما أعلن المهندس مصطفى مدبولى أيضًا، إجازة عيد الفطر المبارك لمدة خمسة أيام، من الأربعاء إلى الأحد، وسيتم خلالها غلق كافة الشواطئ وحظر سير كافة حافلات الرحلات وليست وسائل النقل الجماعية والتي تسير بشكل طبيعي.

وأيضًا قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء:” سيتم التعامل مع صلاة العيد مثل صلاة الجمعة تمامًا، بمعنى أنها ستقام في نفس المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، ومنع اصطحاب الأطفال، مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامة”.